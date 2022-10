Οι Μιλγουόκι Μπακς θα πορευτούν χωρίς τον Κρις Μίντλετον τις πρώτες εβδομάδες της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ, σύμφωνα και με τα τελευταία δεδομένα που παρουσιάζονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Κρις Μίντλετον βρίσκεται εκτός των υποχρεώσεων των Μιλγουόκι Μπακς από τα περσινά playoffs με την απουσία του να στοιχίζει στα "ελάφια".

Όπως φαίνεται και από τα τελευταία δεδομένα που παρουσιάζονται από τα αμερικανικά Μέσα και συγκεκριμένα από τον Σαμς Τσαράνια του "The Athletic", ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί για τις πρώτες εβδομάδες της νέας σεζόν στο ΝΒΑ χωρίς τον All-Star συμπαίκτη του.

Το πρόβλημα του Κρις Μίντλετον στον καρπό θα συνεχίσει να τον ταλαιπωρεί για μερικό καιρό ακόμη, με τον ίδιο να αναφέρει στη Media Day πως δεν είχε βλέψεις να αγωνιστεί στο πρώτο ματς της χρονιάς, μετά και το χειρουργείο του κατά τη διάρκεια της offseason.

Milwaukee Bucks All-Star Khris Middleton is expected to miss the first few weeks of the regular season as he rehabs from offseason wrist surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. Middleton said at Media Day that he did not expect to play in the season opener this week.