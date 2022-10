Χαρτ: «Οι Μπλέιζερς δεν θα κάνουν tanking για κάποιον Βίκτορ... πως τον λένε»!

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα λογίζεται ως το επόμενο νο.1 στο NBA Draft 2023 ωστόσο ο Τζος Χαρτ ξεκαθάρισε πως οι Μπλέιζερς δεν πρόκειται να μπουν σε διαδικασία tanking για το μεγαλύτερο prospect του παγκόσμιου μπάσκετ.

O Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε θραύση στα πρόσφατα φιλικά της Μετροπολιτάν με την G-League Ignite, την ομάδα επιλέκτων που παίζει στην G-League και άπαντες μιλούν για τον Γάλλο.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον αποθέωσε χαρακτηρίζοντάς ως... εξωγήινο, ο ίδιος τονίζει σε κάθε ευκαιρία πως «πρέπει να μείνω συγκεντρωμένος και να πετύχω τους στόχους μου» ενώ ο Τζος Χαρτ δεν δείχνει να συμμερίζεται το hype γύρω από τον Γουεμπανιάμα.

«Δεν προσπαθούμε να πάρουμε τον Βίκτορ... πως τον λένε» ήταν το μήνυμα του περιφερειακού των Μπλέιζερς!



Josh Hart says the Trailblazers aren’t tanking



“We’re not trying to get Victor … whatever his name is.”



(Via @highkin ) pic.twitter.com/A7XdHUYlqM