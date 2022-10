Ντουράντ: «Θέλω να παίζω 48 λεπτά σε κάθε ματς»

Ο Κέβιν Ντουράντ θέλει να... λιώνει στο παρκέ τη νέα σεζόν όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Κέβιν Ντουράντ έχει... λιώσει στο παρκέ ειδικά σε κρίσιμα ματς playoffs. Mετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στα playoffs του 2019 κόντρα στους Ράπτορς, οι Νετς τον άφηναν περίπου 33 λεπτά στο παρκέ τη σεζόν 2021-22, ενώ πέρυσι ανέβηκε ο χρόνος του στα 37 λεπτά. Ο KD ρωτήθηκε για τον ιδανικό χρόνο που θέλει να μένει στο παρκέ και απάντησε «48 λεπτά ξανά».

«Ξέρω κόσμο που ανησυχεί σχετικά με την κουβέντα για τα λεπτά μου. Αν παίζω παραπάνω λεπτά από όσο πρέπει και ότι προερχόμουν από τραυματισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Μου αρέσει να παίζω. Είμαι παίκτης μπάσκετ και απολαμβάνω να παίζω. Θέλω να παίζω 48 λεπτά σε κάθε ματς. Αν πείσω τον προπονητή να με βάλει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κάποιες φορές ή να με βάλει νωρίτερα στα δεκάλεπτα, θα το κάνω σε κάθε ματς, δεν με νοιάζει. Η καριέρα στο μπάσκετ δεν διαρκεί για πολύ και έτσι εγώ θέλω να πάρω όσο παραπάνω μπορώ από αυτό», ανέφερε στο Bleacher Report.

