Μπέβερλι για Γκριν: «Δεν είμαι εδώ για να ρίχνω γροθιές στους ανθρώπους» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έριξε την μπηχτή του προς τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ είχαν μια διένεξη στο προπονητικό διπλό των πολεμιστών, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον οργανισμό των Γουόριορς. Το πράγμα έγινε ακόμα πιο περίπλοκο μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Μετά από όλο το σούσουρο που δημουργήθηκε, φθηνά την... γλίτωσε ο Ντρέιμοντ Γκριν, καθώς τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο, όμως δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όσο φαίνεται για το μέλλον των πρωταθλητών.

Θέση στο περιστατικό πήρε με τον τρόπο του και ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για το podcast του, απάντησε πως «δεν είμαι εδώ για να ρίχνω γροθιές στους ανθρώπους».

Δείτε το video του παίκτη των Λέικερς

Patrick Beverley took a shot at Draymond Green when asked if he’s “new media” with his new podcast:



“I’m not out here punching people.” 😂💀 pic.twitter.com/8ZZ1lLfUav