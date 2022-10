Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσαν ρεσιτάλ τραγουδιού και χορού, με τον Γιάννη να λέει ότι ο Θανάσης χόρευε breakdance!

Ώρα για παιχνίδι. Από τη μία μεριά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και από την άλλη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αναδείξουν τον καλύτερο τραγουδιστή και τον καλύτερο χορευτή ανάμεσά τους. Το δίλημμα δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ήξεραν ποιον διαπρέπει και σε ποιον τομέα.

Ο Γιάννης είναι ο τραγουδιστής και μάλιστα είπε μερικούς στίχους. Όταν η κουβέντα πήγε στο χορό, ο Γιάννης είπε ότι ο καλύτερος είναι ο Θανάσης, ο οποίος παλιότερα χόρευε breakdance. Μάλιστα τα αδέλφια δοκίμασαν μερικές από τις κινήσεις που έκανε ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Δείτε το βίντεο:

need @Giannis_An34 on a karaoke machine asap.



the Antetokounmpbro's are too funny 🤣 pic.twitter.com/u3XfNcjcex