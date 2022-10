Ο κόουτς των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ ανέφερε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τζρου Χόλιντεϊ δεν θα αγωνιστούν στο αποψινό δεύτερο ματς με τους Χοκς στο Άμπου Ντάμπι (8/10, 19:00)

Οι Μπακς και οι Χοκς θα τεθούν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες σε αγώνα της preseason στο Άμπου Ντάμπι ωστόσο τα «Ελάφια» θα παραταχθούν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Τζρου Χόλιντεϊ για λόγους ξεκούρασης.

Όπως έγινε γνωστό σχεδόν μια ώρα πριν από το τζάμπολ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Giannis και ο Χόλιντεϊ δεν θα παίξουν στο δεύτερο ματς με την Ατλάντα.

Στο πρώτο ματς ο Αντετοκούνμπο είχε 19 πόντους με 6/16 σουτ (0/1 τριπ., 6/11 διπ., 7/10 βολές), μάζεψε 7 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ και κατέγραψε 3 λάθη σε 20:47.

Mike Budenholzer says Giannis Antetokounmpo and Jrue Holiday will not play today against the Hawks. Wesley Matthews (ankle) is also still out