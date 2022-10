Λεμπρόν για Τζαμπάρ: «Καμία σκέψη και καμία προσωπική σχέση» (vids)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να προσπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στη θέση του πρώτου σκόρερ και σχολίασε με λιτό τρόπο τη σχέση των δύο.

Η θέση του πρώτου σκόρερ στο NBA, θα αλλάξει χέρια κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χρειάζεται 1.326 πόντους για να ξεπεράσει τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, σε ένα ρεκόρ που μοιάζει στοιχειωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

«Καμία σκέψη, καμία σχέση», ήταν το λιτό σχόλιο του Τζέιμς όταν ρωτήθηκε πως αισθάνεται που θα ξεπεράσει τον Τζάμπαρ. Και αν οι δυο τους διατηρούν επαφή.

Το αρχικό και μάλλον αγενές σχόλιο του Τζέιμς είχε και συνέχεια. Αλλά δεν ήταν ανάλογη. Το αντίθετο «Νομίζω ότι είναι σούπερ ταπεινό από την πλευρά μου, ετοιμάζομαι να σπάσω ένα ρεκόρ που οι περισσότεροι στο ΝΒΑ δεν πίστευαν ότι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι είναι σούπερ cool. Λογικά ο Καρίμ διαφωνεί με κάποιες από τις απόψεις μου και με κάποια πράγματα που κάνω, αλλά στο τέλος της ημέρας, μπορώ να αναπνέω τον ίδιο αέρα με έναν άνθρωπο που φόρεσε την ίδια φανέλα με εμένα», ήταν τα λόγια του Τζέιμς.

Και συνέχισε: «Ένας άνθρωπος που ήταν κολόνα αυτού του οργανισμού, μαζί με τον Μάτζικ, τον Γουόρθι, για πολλά χρόνια, ειδικά τη δεκαετία του '80, και ένας τύπος που κάνει στο παρκέ τόσα πολλά πράγματα, νομίζω ότι είναι τόσο εκπληκτικό και απίθανο που βρίσκομαι σε αυτή τη συζήτηση».

"No thoughts. And no relationship"



LeBron on chasing Kareem’s scoring record and if they have a relationship pic.twitter.com/yls2c1DJgF