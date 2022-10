Ένας μικρός θαυμαστής του Στεφ Κάρι τον συνάντησε από κοντά και έβαλε τα κλάματα από τη χαρά του!

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται στην Ιαπωνία, για μία σειρά αγώνων προετοιμασίας. Δεν είναι το μόνο που κάνουν στην ασιατική χώρα. Μία από τις δραστηριότητές τους περιλάμβανε την παρουσία τους σε ένα ανοικτό γήπεδο μπάσκετ, το οποίο ανακατασκευάστηκε με την αρωγή των πρωταθλητών.

Ο Στεφ Κάρι ήταν ανάμεσα στους παίκτες που βρέθηκαν εκεί. Και όταν έφτασε η στιγμή για να κοπεί η κορδέλα, ένας μικρός Ιάπωνας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρέθηκε δίπλα στο είδωλό του.

Στην αρχή τον κοιτούσε με δέος. Και όταν ο Κάρι τον χαιρέτησε, ο μικρός έβαλε τα κλάματα! Λίγο αργότερα, όταν ο Κάρι υπου υπέγραψε πάνω σε μία μπάλα, ο πιτσιρικάς έκανε μία μεγάλη αγκαλιά τον MVP των περσινών τελικών.

Δείτε το βίντεο:

A boy at the ribbon-cutting ceremony for the court the Warriors refurbished in Tokyo came to tears meeting Steph 🥲 pic.twitter.com/3zVLZcnfaW