Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται στην Ιαπωνία και ο Κλέι Τόμπσον με τον Στεφ Κάρι ακόμη προσπαθούν να ανακαλύψουν τον τρόπο για να... νικήσουν κόντρα σε παλαιστές του σούμο!

Ο καιρός επιβάλλει ακόμη και μία άνιση μάχη. Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχουν συνηθίσει να παίζουν και να κερδίζουν ακόμη και αν όλα είναι εναντίων τους.

Ο δρόμος τους έχει οδηγήσει στην Ιαπωνία, για έναν φιλικό αγώνα απέναντι στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς. Και πριν την προπόνηση, ο Στεφ Κάρι και ο Κλέι Τόμπσον κλήθηκαν να τα βάλουν με έναν παλαιστή σούμο!

Πρώτος δοκίμασε ο Κάρι. Ξεκίνησε να γελάει αρκετά νωρίς, καταλαβαίνοντας ότι η μάχη είναι άνιση και χαμένη. Λίγο αργότερα ήταν η σειρά του Τόμπσον.

Τζίφος και γι' αυτόν, αφού διαπίστωσε ότι ο αντίπαλός του είναι δυνατός, τα παράτησε.

