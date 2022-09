Οι Μπόστον Σέλτικς μετά την εκπληκτική offseason τους έκαναν μία ακόμα κίνηση με τον Μπλέικ Γκρίφιν, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον τραυματισμό του Ντανίλο Γκαλινάρι αλλά και του Ρόμπερτ Γουίλιαμς.

Η περιπλάνηση του Μπλέικ Γκρίφιν ως free agent ολοκληρώθηκε, με τους Μπόστον Σέλτικς να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Οι «Κέλτες» αναζητούσαν μία ενίσχυση στην frontline, μετά και τη ρήξη χιαστού του Ντανίλο Γκαλινάρι, και τον τραυματισμό του Ρόμπερτ Γουίλιαμς, έτσι ώστε να γεμίσουν το βάθος του πάγκου τους και ο βετεράνος φόργουορντ ήταν η ασφαλέστερη επιλογή από την αγορά των ελευθέρων, όπως μετέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι

Ο Γκρίφιν, 6 φορές All Star στο NBA, αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στο Μπρούκλιν, εκεί όπου με τους Νετς μέτρησε 56 παιχνίδια την περσινή σεζόν, έχοντας 6.4 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ. Οι Σέλτικς θα αποτελέσουν τον τέταρτο σταθμό της καριέρας του, μετά τους Κλίπερς, τους Πίστονς και τους Νετς.

