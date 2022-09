Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Ρόμπερτ Γουίλιαμς υποβλήθηκε σε επέμβαση και αναμένεται να απουσιάσει για 8-12 εβδομάδες!

Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς θα χάσει τουλάχιστον τον πρώτο μήνα των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Μπόστον Σέλτικς. Ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο γόνατο και θα απουσιάσει για δύο με δυόμισι μήνες!

Η αρχική πρόβλεψη ανέφερε πως θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί μετά από 4-6 εβδομάδες, ωστόσο η επιστροφή του πλέον υπολογίζεται στον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η εβδομάδα για τους Σέλτικς είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχασαν άλλον έναν παίκτη, μετά τον Ντανίλο Γκαλινάρι (ο οποίος επίσης υποβλήθηκε σε επέμβαση για να διορθώσει τη ζημιά στο χιαστό), αλλά και τον προπονητή τους, Ίμε Ουντόκα, μετά το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε με τη σχέση που σύναψε με γυναίκα μέλος του τεχνικού επιτελείου και τις καταγγελίες που έκανε η τελευταία.

