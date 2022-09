Το ερωτηματικό για τις σχέσεις του Πάτρικ Μπέβερλι και του Γουέστμπρουκ παραμένει στην πλευρά των Λέικερς, με το... νέο μέλος να αποκαλύπτει ένα άγνωστο σκηνικό με τον Ράσελ και την αδερφή του.

Η είδηση της μετακίνησης του Πάτρικ Μπέβερλι στους Λος Άντζελες Λέικερς προκάλεσε μεγάλη συζήτηση γύρω από την συνύπαρξη του άλλοτε παίκτη των Τίμπεργουλβς με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Οι σχέσεις των δύο δεν φέρονταν να είναι και οι καλύτερες με τη μεταξύ τους ιστορία να γυρνά πίσω στο 2013 όταν ο Μπέβερλι είχε τραυματίσει τον Γουέστμπρουκ όταν αγωνίζονταν στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Χιούστον Ρόκετς αντίστοιχα με αποτέλεσμα εκείνος να χάνει το υπόλοιπο της postseason.

Παρόλα αυτά, ο Μπέβερλι από τη στιγμή που μπήκε στο δυναμικό των «λιμνάνθρωπων» κάνει αρκετές προσπάθειες για να ρίξει τους τόνους των media και να αποδείξει πως τα πάντα έχουν αποκατασταθεί. Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στη Media Day, μεταξύ άλλων αποκάλυψε και ένα άγνωστό σκηνικό προ τριετίας με τον Γουέστμπρουκ και την αδερφή του ως έναν από τους λόγους που ηρέμησαν τα πνεύματα και πλέον επιλέγουν να προπονούνται και μαζί.

«Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν αυτή την ιστορία... Ήταν όταν ο Ρας έπαιζε με τους Χιούστον Ρόκετς. Παίζαμε απέναντί τους (σ.σ εκείνος στους Κλίπερς)... Έρχεται σε μένα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και λέει "Φίλε, έδωσα εισιτήρια της αδελφής σου". Αλλά ήμουν τόσο επικεντρωμένος στο παιχνίδι που το μόνο πράγμα που άκουσα είναι η αδερφή μου. Γυρίζω: "Τι διάολο;"

Το παιχνίδι ηρεμεί, ήμουν στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και αντιλήφθηκα αυτά που είπε. Κοιτάζω την αδερφή μου, είναι στα courtseats. Της έδωσε τις θέσεις του. Στην επόμενη φάση πηγαίνω σε αυτόν και του είπα "Ε, ξέρεις τι; Αυτό ήταν ωραίο εκ μέρους σου"».

Patrick Beverley tells an awesome story about the time Russell Wesbrook gave Pat's sister courtside seats to a Rockets game a few years ago 💯pic.twitter.com/xZVpNAQsd7