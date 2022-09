Χάρντεν: «Έχασα 45 κιλά, γράψ'το στο Twitter» (vid)

O Τζέιμς Χάρντεν εμφανίστηκε στη Media Day των Σίξερς στο πλευρό του Τζοέλ Εμπίντ και ρωτήθηκε για τα κιλά που έχασε στην offseason.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Τζέιμς Χάρντεν εμφανίστηκε πιο «στεγνός» σε σχέση με την περσινή χρονιά, χάνοντας πολλά κιλά στην offseason.

Οι Σίξερς αποκλείστηκαν πέρσι στα ημιτελικά της Ανατολής με 4-2 νίκες από τους Χιτ κι εν συνεχεία ο «Μούσιας» αποδέχτηκε το νέο μειωμένο συμβόλαιο που του έδωσαν οι Σίξερς αντί 68 εκατομμυρίων δολαρίων για δυο χρόνια.

Παρεμπιπτόντως, χάρη σε αυτήν την κίνηση οι Σίξερς υπέγραψαν τον Πι Τζέι Τάκερ για 30 εκατομμύρια δολάρια και τον Ντάνουελ Χάουζ για 8.4 εκατομμύρια, κάτι που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί δίχως τη μείωση που αποδέχτηκε ο Χάρντεν.

Ο γκαρντ της Φιλαντέλφια ρωτήθηκε για τα κιλά που έχασε το καλοκαίρι και απάντησε αστειευόμενος: «45 κιλά! Γράψ'το στο Twitter»!



