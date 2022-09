Ωφελημένος από το trade του Μάρκανεν με τον Μίτσελ βγαίνει ο Ντιν Γουέιντ, που υπέγραψε τριετή επέκταση συνεργασίας με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και αναμένεται να διεκδικήσει θέση starter τη νέα σεζόν.

Ο Ντιν Γουέιντ, ένα πρόσπεκτ που είναι προϊόν του rebuilding των Κλίβελαντ υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 18.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως μεταφέρει από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 25χρονος φόργουορντ που φόρεσε τη φανέλα των Καβς πρώτη φορά το 2019 με two-way συμβόλαιο, έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι στη βασική πεντάδα των Καβαλίερς, κάτι που θα το διεκδικήσει στο καμπ προετοιμασίας της ομάδας.

Το trade του Λάουρι Μάρκανεν στη Γιούτα, το οποίο έφερε στον Κλίβελαντ τον Ντόνοβαν Μίτσελ, άφησε χώρο για τον Γουέιντ, που την περσινή σεζόν κατέγραψε 5.3 πόντους και 2.9 ριμπάουντ σε 51 παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας έναν τραυματισμό στο γόνατο που τον κράτησε εκτός στο φινάλε.

