Το... μπαμ έγινε, αφού ο Ντόνοβαν Μίτσελ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Καβαλίερς.

Mπορεί οι Νικς να παρουσιαζόντουσαν σαν φαβορί εδώ και καιρό για την απόκτηση του Ντόνοβαν Μίτσελ, ωστόσο ο ηγέτης των Τζαζ δεν θα παίζει στη Νέα Υόρκη τη νέα σεζόν. Η... βόμβα ενεργοποιήθηκε, αφού σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Καβαλίερς θα είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του Spida.

Μάλιστα το Κλίβελαντ στέλνει στους Μορμόνους τον Κόλιν Σέξτον, τον Λάουρι Μάρκανεν, Οτσάι Ακμπάτζι για να πετύχει αυτό το deal. Επιπλέον θα στείλει στη Γιούτα τρία unprotected πικς πρώτου γύρου και δύο pick swaps σαν ανταλλάγματα.

Με αυτή την κίνηση οι... ιππότες δυναμώνουν επικίνδυνα και πλέον αποτελούν μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ανατολής, κρατώντας τους κορυφαίους παίκτες σαν τον Ντάριους Γκάρλαντ, Τζάρετ Άλεν, Κάρις ΛεΒέρτ, Εβάν Μόμπλεϊ και Ισαάκ Οκόρο. Μια τετράδα που εγγυάται το μέλλον τους, το οποίο πλέον γίνεται πιο λαμπρό μαζί με το παρόν τους χάρη στην απόκτηση του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Οι Νικς πριν λίγες μέρες προσέφεραν Μπάρετ και δύο pick για τον Μίτσελ αλλά εισέπραξαν αρνητική απάντηση, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Καβς για να τον κάνουν δικό τους.

The Cleveland Cavaliers have acquired Donovan Mitchell in a trade, sources tell ESPN.