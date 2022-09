Ο Μπραντ Στίβενς αναφέρθηκε στην τιμωρία του Ίμε Ουντόκα, μιλώντας υπέρ των γυναικών που βρίσκονται στον οργανισμό των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Μπραντ Στίβενς κόμπιασε. Και η φωνή του... έσπασε, μιλώντας για τις γυναίκες στον οργανισμό των Μπόστον Σέλτικς. Η ομάδα τιμώρησε τον προπονητή της ομάδας, Ίμε Ουντόκα με αποκλεισμό ενός έτους από τον πάγκο της.

Και ο πρόεδρος των Σέλτικς αναφέρθηκε σε όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην ομάδα. Νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γουίκ Γκρούσμπεκ είχε πει: «Μόλις ενημερωθήκαμε πως υπήρχε αυτή η κατάσταση, αμέσως φέραμε δικηγόρους για να ασχοληθούν».

Ο Στίβενς, από την πλευρά του, συμπλήρωσε: «Έχουμε πάρα πολλές ταλαντούχες γυναίκες στον οργανισμό μας και χθες σκέφτηκα ότι ήταν σκληρό γι' αυτές. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τις φήμες στο twitter και τις αχαλίνωτες μ@λ@κίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ευθύνη που φέρουμε, να τους δείξουμε ότι τις στηρίζουμε».

Παράλληλα, ο Στιβενς επιβεβαίωσε ότι ο Τζο Μαζούλα θα είναι ο πρώτος προπονητής των Σέλτικς, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει μία προσθήκη στο προπονητικό επιτελείο.

