To Gazzetta ζητά τη γνώμη των αναγνωστών του για το αν οι Ντουράντ και ΛεΜπρόν θα πρέπει να βρίσκονται στο TOP 5 στο ranking των κορυφαίων παικτών για τη σεζόν που έρχεται στο ΝΒΑ.

To ΕSPN έφτιαξε το ranking των κορυφαίων παικτών στο ΝΒΑ για τη νέα σεζόν και μερικές θέσεις έκανα εντύπωση σε αρκετό κόσμο. Το διάσημο αμερικανικό δίκτυο μέχρι στιγμής έχει αποκαλύψει τους παίκτες που βρίσκονται μέχρι και τη θέση 6 και το γεγονός πως οι κύριοι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ, βρίσκονται εκτός πεντάδας προκαλεί ερωτηματικά σε ορισμένους.

Στο Νο.10 βρίσκεται ο Μπούκερ, ενώ ακολουθούν ο Μοράντ, ο Ντουράντ (περσινό Νο.1), ο Τέιτουμ και ο ΛεΜπρόν (περσινό Νο.3). Το ESPN έχει στην πρώτη πεντάδα του τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζοέλ Εμπίντ και Στεφ Κάρι, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η σειρά.

.@stephenasmith can't believe the latest NBArank list 😂



"Ain't no way in hell five players in the world are better than LeBron James and Kevin Durant." pic.twitter.com/sDW4Hxlcac