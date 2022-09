Ο γνωστός αναλυτής και παρουσιαστής, Στίβεν Σμιθ... τρελάθηκε με τις θέσεις των ΛεΜπρόν και Ντουράντ στο ranking του ΕSPN για τη νέα σεζόν

To ΕSPN έφτιαξε το ranking των κορυφαίων παικτών στο ΝΒΑ για τη νέα σεζόν και έχει αποκαλύψει μέχρι την θέση 6. Στο Νο.10 βρίσκεται ο Μπούκερ, ενώ ακολουθούν ο Μοράντ, ο Ντουράντ, ο Τέιτουμ και ο ΛεΜπρόν. Ναι πολύ απόρησαν με την κατάταξη του KD και του Βασιλιά και έγινε... χαμός στο twitter, αλλά και από ανθρώπους του μπάσκετ. Να θυμίσουμε πως πέρυσι ο σταρ των Νετς ήταν στο Νο.1.

Το ESPN αναμένεται να αποκαλύψει τις τελευταίες θέσεις της λίστας τις επόμενες ώρες και στην πρώτη πεντάδα θα συναντήσουμε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζοέλ Εμπίντ και Στεφ Κάρι.

Ο γνωστός αναλυτής και παρουσιαστής, Στίβεν Σμιθ πήρε θέση για τη θέση του Ντουράντ και του ΛεΜπρόν, όντας έξαλλος που είναι εκτός του TOP 5. «Δεν γίνεται με τίποτα να είναι πέντε παίκτες στον κόσμο καλύτεροι από Ντουράντ και ΛεΜπρόν», ήταν τα λόγια του.

.@stephenasmith can't believe the latest NBArank list 😂



"Ain't no way in hell five players in the world are better than LeBron James and Kevin Durant." pic.twitter.com/sDW4Hxlcac