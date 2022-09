Ο Ντόνοβαν Μίτσελ... τρέλανε τον κόσμο στο Κλίβελαντ σε ματς της ομάδας του NFL, των Browns.

Η... βόμβα ενεργοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό, αφού οι Καβαλίερς έγιναν ο νέος σταθμός της καριέρας του Ντόνοβαν Μίτσελ, με το Κλίβελαντ να στέλνει στους Μορμόνους τον Κόλιν Σέξτον, τον Λάουρι Μάρκανεν, Οτσάι Ακμπάτζι, τρία unprotected πικς πρώτου γύρου και δύο pick swaps σαν ανταλλάγματα.

Καβς: Κλίβελαντ για μεγάλα πράγματα, το depth chart με Μίτσελ

Ο Spida που έζησε όμορφα χρόνια στη Γιούτα, έγραψε και μήνυμα στα social media, λέγοντας αντίο στην πόλη και τους φιλάθλους της. «Σε ευχαριστώ για τις αναμνήσεις και τις υπέροχες στιγμές. Με είδατε να μεγαλώνω εντός και εκτός παρκέ. Κόουτς Κουίν Σνάιντερ σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία και με εμπιστεύτηκες να ηγηθώ της ομάδας τα τελευταία πέντε χρόνια. Αγάπη», έγραψε.

Πλέον ο Μίτσελ όμως θέλει να γίνει... ένα με τον κόσμο στο Κλίβελαντ και έχει αρχίσει να νιώθει την πόλη σαν στο... σπίτι του. Έτσι πήγε στο ματς των Κλίβελαντ Browns για το NFL και τρέλανε το... κοινό, σπάζοντας με μανία μια κιθάρα. Σε ένα μήνα περίπου θα προσπαθήσει να... σηκώσει στο πόδι τους φιλάθλους των Καβς με τα όσα θα κάνει εντός παρκέ. Εκεί θα θέλει να σπάσει τις μπασκέτες με τα καρφώματα του.

Cavs guard Donovan Mitchell already has Cleveland rocking 🎸



(via @NFL)pic.twitter.com/1o8qN7OOSM