Ο Τζέικ Λάιμαν φαίνεται να είναι η επιλογή των Σέλτικς για την κενή θέση στα φόργουορντ με τον 28χρονο να ενσωματώνεται στο ρόστερ της Βοστόνης για το training camp με... οψιόν παραμονής.

Οι Σέλτικς βρίσκονται λίγες ημέρες μακριά από την πρώτη τους συνάντηση για το training camp, με την προετοιμασία τους να ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου και θέσεις στο ρόστερ να περιμένουν να γεμίσουν.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι είναι το μεγάλο «πλήγμα» των Κελτών για το φετινό καλοκαίρι, καθώς ο Ιταλός φόργουορντ μετακόμιζε στη Βοστόνη με περγαμηνές και θα ήταν έτοιμος να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας του μετά την παρουσία του στο Eurobasket 2022 με την Εθνική. Ωστόσο, τραυματίστηκε... στου δρόμου τα μισά, απέκτησε πρόβλημα στον χιαστό και έτσι ανάγκασε τους Σέλτικς να αναζητήσουν τον αντικαταστάτη του.

Ένα από τα ονόματα που ακούστηκαν πιο έντονα ως η κατάλληλη λύση για τη συγκεκριμένη θέση, ήταν εκείνο του Καρμέλο Άντονι. Παρόλα αυτά, τα νέα δεδομένα μιλούν για συμφωνία της ομάδας με τον 28χρονο Τζέικ Λάιμαν, τουλάχιστον για την περίοδο του training camp, με προοπτική να αποδείξει πως αξίζει μία ευκαιρία για την ερχόμενη σεζόν.

Ο Αμερικανός ψηλός έχει αγωνιστεί στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς (2016-2019) και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (2019-2022) μετρώντας 243 ματς συνολικά στο NBA με 4.8 πόντους και 1.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

