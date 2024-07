Συμφώνησε σε όλα με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για τον επόμενο ένα χρόνο ο Τζο Ίνγκλις.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Αυστραλός είναι και επίσημα παίκτης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του NBA έναντι 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 37χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα συναντήσει στους Τίμπεργουλβς τον Μάικ Κόνλι αλλά και τον Ρούντι Γκομπέρ, με τους οποίους ήταν συμπαίκτης στην ομάδα των Γιούτα Τζαζ.

Ο Τζο Ίνγκλις την περασμένη σεζόν(2023-2024) είχε 4.4 πόντους. 2.1 ριμπάουντ και 3 ασίστ μ.ο στα 17 λεπτά που βρισκόταν εντός παρκέ, για λογαριασμό των Ορλάντο Μάτζικ.

Με αυτή την κίνηση πλέον οι «λύκοι» προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν έμπειρο παίκτη με εξαιρετικές ικανότητες τόσο στην δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα.

ESPN story on the Timberwolves landing a one-year deal with free agent Joe Ingles https://t.co/2cdvhW6ok6