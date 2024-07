Ο Πι Τζέι Ντόζιερ επιστρέφει στο ΝΒΑ μετά τη θητεία του στην Παρτίζαν.

Μια σεζόν έμεινε στην Ευρώπη ο Ντόζιερ και πλέον παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για το ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο περιφερειακός που την σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Παρτίζαν, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Τίμπεργουλβς, υπογράφοντας συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Αμερικανός έπαιξε σε 33 ματς στη Euroleague με τη φανέλα της ομάδας του Ομπράντοβιτς και μέτρησε 9.2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Θάντερ, Σέλτικς, Νάγκετς και Κινγκς.

Η Μινεσότα έχει αλλάξει επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πλέον στοχεύει στο δαχτυλίδι μετά και την περσινή της παρουσία. Άλλωστε ο σταρ της, Άντονι Έντουαρντς έχει... εκτοξευτεί και αποτελεί εκ των σπουδαιότερων σκόρερ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Free agent F PJ Dozier has agreed on a one-year deal with the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. Dozier returns from a season in Europe after a torn ACL with Nuggets in late 2021 caused him to again make his case for an NBA contract. pic.twitter.com/H3uiiIvLt8