Σοκ για Γκαλινάρι: Ρήξη χιαστού ο Ιταλός σταρ

Σοκ στις τάξεις της Ιταλίας και των Σέλτικς, αφού ο Ντανίλο Γκαλινάρι υπέστη ρήξη χιαστού.

O Ιταλός φόργουορντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Γεωργία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αποτέλεσμα να του στοιχίσει τη συμμετοχή στο Eurobasket. Όμως ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός και σύμφωνα με τις νέες εξετάσεις, ο Ντανίλο Γκαλινάρι υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Σοκ στις τάξεις της Βοστώνης, αλλά και της Εθνικής Ιταλίας, με τον Γκάλο να στέκεται άτυχος, αφού είχε υποστεί ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό του 2013. Ένας σπουδαίος παίκτης με μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ που του... στοίχισε ένα ματς στα παράθυρα του Παγκοσμίου λίγες μέρες πριν το Eurobasket.

After receiving further evaluation, Boston’s Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee, per sources. This is the same ACL that Gallinari tore in 2013.