Σε μια κίνηση που φούντωσε τις φήμες αποχώρησης από τους Τζαζ προχώρησε ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Μετά την παραμονή του Κέβιν Ντουράντ στο Μπρούκλιν, το πιο hot όνομα στο ΝΒΑ, είναι ο Ντόνοβαν Μίτσελ, αφού εμπλέκεται σε πολλά σενάρια ανταλλαγής. Φυσικά ο σταρ των Μορμόνων παίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ρεπορτάζ των Νικς, οι οποίοι θεωρούνται και φαβορί για τον κάνουν δικό τους, ενώ τελευταία ο Spida ακούστηκε και για τους Λέικερς.

Τώρα ήρθε ο Ντόνοβαν με μια κίνηση του για να βάλει... φωτιά στις φήμες. Ο Μίτσελ αφαίρεσε από το twitter του τους Τζαζ, κάτι που ίσως δείχνει πολλά για το μέλλον του, το οποίο σκέφτεται μακριά από τη Γιούτα.

Μένει να δούμε πότε θα φύγει από τους Τζαζ και αν οι Νικς θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, κάτι που αναφέρουν και τα περισσότερα δημοσιεύματα από την αντιπερα όχθη του Ατλαντικού. Ο σταρ των Τζαζ ετοιμάζει βαλίτσες για άλλες πολιτείες, με τους Μορμόνους να χάνουν το δίδυμο (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) που δέσποζε τα τελευταία χρόνια (Γκομπέρ και Μίτσελ).

Donovan Mitchell removed the Jazz from his bio 🤯



(h/t @sn_nba ) pic.twitter.com/CSM8or9Uyn