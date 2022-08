Δείτε πως διαμορφώνεται το ρόστερ των Νετς μετά την παραμονή του Ντουράντ.

Mε την... όρεξη έμειναν αρκετές ενδιαφερόμενες ομάδες του ΝΒΑ μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν λίγες μέρες οι Νετς και στην οποία γινόταν ξεκάθαρο πως ο KD παραμένει στο Μπρούκλιν.

Oι Νετς περίμεναν αλλαγές στο ρόστερ τους πριν λίγες μέρες, αφού μια ενδεχόμενη αποχώρηση του KD, θα έφερνε αρκετούς νέους παίκτες στο έμψυψο δυναμικό τους σαν ανταλλάγματα. Ωστόσο ο Ντουράντ συνεχίζει στο Μπρούκλιν, το οποίο έχει ένα αρκετά ποιοτικό ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Point guards: Ίρβινγκ, Μιλς, Σίμονς, Κάρι

Shooting guards: Xάρις, Κάρι, Μιλς

Small forwards: Ντουράντ, Γουόρεν, Ο'Νιλ, Καμ Τόμας, Ντιουκ

Power Forwards: Σίμονς, Ντουράντ, Ο'Νίλ, Γουόρεν

Centers: Κλάξτον, Σαρπ

Φαίνεται πως ο Μπεν Σίμονς θα πάει στη θέση «4» για να εκμεταλλευτούν τον όγκο και το ύψος του και να κρύψουν την αδυναμία του στο σουτ, ενώ ο Ντουράντ θα πάιξει small forward, με τους Ίρβινγκ και Χάρις να ξεκινούν στα γκαρντ. Σέντερ θα είναι ο Κλάξτον. Με μια πρώτη ματιά το Μπρούκλιν, δείχνει να έχει ένα... κενό στη θέση «5», ειδικά στο βάθος του πάγκου.

