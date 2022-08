Οι Λέικερς έχουν στο ραντάρ τους τον Ντόνοβαν Μίτσελ και παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Μετά την παραμονή του Κέβιν Ντουράντ στο Μπρούκλιν, το πιο hot όνομα στο ΝΒΑ, είναι ο Ντόνοβαν Μίτσελ, αφού εμπλέκεται σε πολλά σενάρια ανταλλαγής. Σύμφωνα με τον Μarc Stein, αν οι Νικς ή κάποια άλλη ομάδα κινηθεί για τον Ντόνοβαν Μίτσελ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμπλακούν στο trade και οι Λέικερς. Τα picks πρώτου γύρου των Λέικερς του 2027 και του 2029 δελεάζουν τον CEO of basketball operations στους Τζαζ, Ντάνι Έιντζ.

Επίσης οι λιμνάνθρωποι θα έβαζαν στο deal και τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα μετρά μέρες στο Λος Άντζελες αφού οι λιμνάνθρωποι αποφάσισαν να τον ανταλλάξουν και μετά την ελευση του Πάτρικ Μπέβερλι. Πάντως οι Λέικερς δεν μένουν... ήσυχοι για άλλη μια offseason, παλεύοντας να προσφέρουν στους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις ένα ισχυρό supporting cast, αφού θέλουν να ξεχάσουν την περσινή απογοητευτική σεζόν.

If the Knicks or another team trades for Donovan Mitchell, there's a decent chance the Lakers will be involved.



The Lakers two first-round picks in 2027 and 2029 are the kind of top-shelf draft picks that Danny Ainge would covet.



