Στεφ Κάρι και Τρέι Γιανγκ βρέθηκαν σε κοινό παρκέ στο πλαίσιο προπόνησης, έγιναν ομάδα και... ταλαιπώρησαν τους αντιπάλους τους σκοράροντας κατά ριπάς.

Μερικές στροφές πριν ξεκινήσουν τα summer camps των ομάδων για την τελική ευθεία και την έναρξη της νέας σεζόν και οι αστέρες του NBA συνεχίζουν να προπονούνται σε διάφορες συνθέσεις που προκαλούν εντύπωση.

Στεφ Κάρι και Τρέι Γιανγκ βρέθηκαν στα private runs του Ρίκο Χάινς, υπεύθυνου για την εξέλιξη των παικτών των Ράπτορς, και αποφάσισαν να γίνουν ομάδα με το θέαμα να είναι «γεμάτο».

Οι δύο τους έβγαλαν συνεργασίες, πήραν πρωτοβουλίες, σούταραν... από τα αγαπημένα τους logo και ταλαιπώρησαν αρκετά όσους στάθηκαν απέναντί τους για να τους μαρκάρουν, όπως τον Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος έγινε «θύμα» σε μία από τις προσπάθειες του Κάρι.

Δείτε το βίντεο με Στεφ Κάρι-Τρέι Γιανγκ να σκοράρουν ακατάπαυστα:

Stephen Curry and Trae Young teamed up and went off at @Ricohinesbball runs 🔥



🎥 @swishcultures_ pic.twitter.com/w58Wo63muA