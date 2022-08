Ο Τζέιμς Χάρντεν γιόρτασε τα γενέθλιά του και ένα από τα δώρα που έλαβε ήταν 250.000 χιλιάδες δολάρια σε μετρητά!

Ο Τζέιμς Χάρντεν διοργάνωσε ένα απίθανο πάρτι για τα γενέθλιά του. Με κώδικα ενδυμασίας που επέβαλλε τα λευκά ρούχα, πολλά ευτράπελα και ακόμα περισσότερα εκκεντρικά δώρα!

Ένα απ' αυτά, από τον ράπερ Lil Baby, μάλλον, ξεπέρασε όλα τα άλλα. Σε μία τσάντα ο γκαρντ των Σίξερς βρήκε 250.000 δολάρια σε μετρητά, με τον ράπερ να βάζει και μπόλικα ψιλά στο... δώρο!

Ο Χάρντεν δεν πίστευε αυτό που έβλεπε, μέχρι που έβγαλε τα... τούβλα από τη θήκη και τα κράτησε στα χέρια του.

Δείτε το βίντεο:

Lil Baby gifts James Harden a quarter million for his birthday 👀💰



(via JHarden13/TT)pic.twitter.com/8YHXCMI8dr