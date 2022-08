Βέλη Πέρκινς για Ντουράντ: «Είναι αδύναμος, δεν πέτυχε ανταλλαγή και δεν έδιωξε Νας» (vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς...έκραξε τον Κέβιν Ντουράντ, οποίος τελικά παρέμεινε στους Νετς

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν το hot όνομα του καλοκαιριού, αφού είχε ζητήσει ανταλλαγή, κάτι που άνοιξε την όρεξη σε αρκετές ομάδες του ΝΒΑ. Όμως οι ενδαιφερόμενοι έμειναν με την... όρεξη μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Νετς. Το Μπρούκλιν ενημέρωσε τον κόσμο πως ο KD συναντήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζο Τσάι και τον προπονητή Στιβ Νας στο Λος Άντζελες και συμφώνησαν πως θα πορευτούν μαζί και στη συνέχεια.

Τις εξελίξεις σχολίασε και ο πρώην συμπαίκτης του ΚD στους Θάντερ και νυν αναλυτής του ΝΒΑ, Κέντρικ Πέρκινς, ρίχνοντας τα... βέλη του προς τον σταρ του Μπρούκλιν. «Ο ΚD δεν έχει τη δύναμη. Προσπάθησε να πετύχει την ανταλλαγή του αλλά δεν έγινε τίποτα. Προσπάθησε να απολύσει τους Στιβ Νας και Σον Μαρκς, αλλά δεν έγινε τίποτα», ανέφερε ο Πέρκινς που πρόσθεσε πως ο Ντουράντ δεν είναι όσο δυνατός νομίζει πως είναι.

"KD don't have the power, KD don't have the juice. He tried to request a trade, nothing happened. He tried to get Steve Nash and Sean Marks fired, nothing happened."@KendrickPerkins says Kevin Durant isn't as powerful as he thinks he ispic.twitter.com/sixrbWwCFk