Ανατροπή με Ντουράντ: Μένει στους Νετς

Η έκπληξη έγινε και ο Κέβιν Ντουράντ θα αγωνίζεται στους Νετς και τη νέα σεζόν.

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν το hot όνομα του καλοκαιριού, αφού είχε ζητήσει ανταλλαγή, κάτι που άνοιξε την όρεξη σε αρκετές ομάδες του ΝΒΑ που ήθελαν να πετύχουν το colpo grosso με την απόκτηση του.

Μάλιστα και οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ρώτησαν το Μπρούκλιν για τον ΚD νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι θέλοντας να δουν τις προθέσεις των Νετς και τα ενδεχόμενα ανταλλάγματα που θα ζητούσαν για να τον παραχωρήσουν,ενώ το ίδιο με τα... ελάφια έκαναν οι Ντένβερ Νάγκετς που ήθελαν να τον βάλουν δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς.

Όπως φαίνεται όμως όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μείνουν με την... όρεξη μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Νετς. Το Μπρούκλιν ενημέρωσε τον κόσμο πως ο KD συναντήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζο Τσάι και τον προπονητή Στιβ Νας στο Λος Άντζελες και συμφώνησαν πως θα πορευτούν μαζί και στη συνέχεια. Μάλιστα όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα φέρει στο Μπρούκλιν το πολυπόθητο πρωτάθλημα.

Το συμβόλαιο του Κέβιν Ντουράντ με τους Νετς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ τη σεζόν 2022-23 ο KD θα πάρει 42.9 εκατ. δολάρια από το Μπρούκλιν με τη συμφωνία που υπάρχει. Σίριαλ τέλος λοιπόν για τον χαρισματικό σκόρερ που παραμένει στους Νετς.

