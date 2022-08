Τόμας για παραμονή Ντουράντ: «Επιτέλους, μπορούμε να υπογράψουμε τώρα;

O Aϊζάια Τόμας χάρηκε με την παραμονή του Κέβιν Ντουράντ στους Νετς, αφού τον ενδιαφέρει λόγω του γεγονότος πως παραμένει ελεύθερος.

To σίριαλ με τον Κέβιν Ντουράντ τελείωσε, αφού ο KD παρέμεινε στους Νετς. Το Μπρούκλιν ενημέρωσε τον κόσμο πως ο KD συναντήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζο Τσάι και τον προπονητή Στιβ Νας στο Λος Άντζελες και συμφώνησαν πως θα πορευτούν μαζί και στη συνέχεια.

Η εξέλιξη αυτή έκανε έξαλλο τον Πάτρικ Μπέβερλι και ο παίκτης των Τζαζ έκραξε τον KD στο twitter: «Όλοι εσείς μπορείτε να κάτσετε και να μην πείτε τίποτα, αλλά αυτο δεν είναι ωραίο. Υπάρχουν παίκτες με οικογένειες που δεν έχουν δουλειά λόγω του Ντουράντ και των σκ@τών του. Δεν είναι ωραίο αυτό». Ο Ντουράντ δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και απάντησε ειρωνικά στο στυλ ότι «για όλα φταίει αυτός» με το hashtag «Blame KD».

Τις εξελίξεις σχολίασε και ο Αϊζάια Τόμας που παραμένει free agent, όμως πλέον θα έχει παραπάνω πιθανότητες να βρει ομάδα, η οποία περίμενε το τέλος της υπόθεσης Ντουράντ για να κινηθεί. «Επιτέλους. Μπορούμε να υπογράψουμε τώρα;», έγραψε.

Finally lol. Can we sign now lol