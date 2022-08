Οι Νετς σχεδιάζουν να κρατήσουν τον Κάιρι Ίρβινγκ και το επικοινωνούν και στις ομάδες που κάνουν κρούση για τον Uncle Drew.

Δεν είναι μόνο ο Κέβιν Ντουράντ το... σίριαλ του καλοκαιριού από τότε που ζήτησε ανταλλαγή από τους Νετς, αφού... πόκερ παίζεται και στην περίπτωση του Κάιρι Ίρβινγκ. Μπορεί ο Uncle Drew να δήλωσε πριν λίγο καιρό πως θέλει να παραμείνει στους Νετς, ωστόσο δεν σταματούν τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με άλλες ομάδες του ΝΒΑ.

Πάντως ο έγκυρος Σαμς Σαράνια ανέφερε πως το Μπρούκλιν έχει ξεκαθαρίσει προς κάθε ενδιαφερόμενο πως σχεδιάζει να κρατήσει στο ρόστερ τον Κάιρι Ίρβινγκ τη σεζόν 2022-23. Μάλιστα προσθέτει πως υπάρχουν αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με την ομάδα στην offseason που έχουν βοηθήσει στο να φτιάξει το κλίμα. Πάντως η αλήθεια είναι πως με τον Ίρβινγκ ποτέ δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Παρόλα αυτά η αξία του και η ποιότητα του δεν αμφισβητείται από κανέναν.

The Nets have made it clear to interested teams that they plan on keeping Kyrie Irving, per @ShamsCharania



Sources say he's been 'holding constructive dialogue' with the team this offseason pic.twitter.com/PsDvzsOmId