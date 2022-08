Οι Γκρίζλις εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τον Κέβιν Ντουράντ και μπαίνουν στο παιχνίδι... διεκδίκησης του.

Όσο ο Κέβιν Ντουράντ παραμένει στο Μπρούκλιν και δεν υπάρχει συμφωνία για την ανταλλαγή του πολλές ομάδες του ΝΒΑ ελπίζουν πως θα μπορέσουν να το κάνουν δικό τους, ανεβαίνοντας επίπεδο και χτυπώντας ακόμα και τίτλο.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι...αρκούδες ρώτησαν τους Νετς για να μάθουν τις απαιτήσεις για τον KD με σκοπό να διαχειριστούν την κατάσταση και να δώσουν αν μπορούν να προσφέρουν ορισμένους παίκτες.

Το Μέμφις έχει πέντε picks πρώτου γύρου που μπορεί να συμπεριλάβει σε μια ενδεχόμενη ανταλλαγή. Φυσικά οι Γκρίζλις δεν πρόκειται να συζητήσουν να δώσουν το ηγέτη τους Τζα Μοράντ, ωστόσο έχει και άλλους ποιοτικούς παίκτες που μπορεί να δελεάσουν το Μπρούκλιν όπως ο Τζάρεν Τζάκσον, Ντίλον Μπρουκς, Στίβεν Άνταμς και Ντέσμοντ Μπέιν. Ορισμένοι εξ αυτών θα είναι δέλεαρ για τους Νετς που πάνε σε εποχή rebuilding με την διαφαινόμενη αποχώρηση του Ντουράντ και ίσως του Ίρβινγκ.

