Τι και αν προπονούνται μαζί Καϊρί Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ, κανείς στο Μπρούκλιν δε γνωρίζει τι θα συμβεί με το μέλλον ειδικά του δεύτερου.

Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ αποτελούν αναμφίβολα δύο από τα μεγαλύτερα σίριαλ του καλοκαιριού. Ωστόσο όπως όλα δείχνουν η στέγη τους θα παραμείνει το Μπρούκλιν, αφού κανένας από τους δύο δεν είναι δυνατόν να γίνει ανταλλαγή τη δεδομένη χρονική στιγμή και με βάση τις απαιτήσεις των Νετς.

Μάλιστα οι Λέικερς προσέφεραν τα δύο pick πρώτου γύρου για τον Ίρβινγκ, με τους Νεοϋορκέζους να αρνούνται να συζητήσουν το ενδεχόμενο. Η συνύπαρξη των δύο φαίνεται πως είναι ολοένα και πιο κοντά, αφού προπονήθηκαν παρέα, μαζί με τους Ολαντίπο, Λεβέρτ, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και Τρέι Γιανγκ. Βεβαίως όσο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ειδικότερα στο θέμα του Ντουράντ, τα πάντα παραμένουν ρευστά, με τον KD να σκέφτεται μέχρι και να μη βρεθεί στο καμπ προετοιμασίας της ομάδας.

Άλλωστε η πρόθεση των Μπρούκλιν είναι να κρατήσουν τους δύο σταρ τους και με την παρουσία του Μπεν Σίμονς, ο οποίος δεν κατάφερε να αγωνιστεί πέρσι, να δημιουργήσουν μία νέα big-3 στη Νέα Υόρκη.

Kevin Durant, Kyrie Irving, Trae Young, Victor Oladipo and Caris LeVert putting in some offseason work together 👀



(via lilmoviez/IG)pic.twitter.com/VQPy15wvXX