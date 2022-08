Κέβιν Ντουράντ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να αποσυρθώ σύντομα»

Ούτε να ακούει για το τέλος του δε θέλει ο Κέβιν Ντουράντ, διαψεύδοντας όλες τις φήμες που κυκλοφόρησαν για αυτόν κάνοντας λόγω για απόσυρση από το μπάσκετ.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε στο twitter του ο Κέβιν Ντουράντ, απαντώντας στις φήμες περί απόσυρσής του από το μπάσκετ. Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα το βράδυ της Δευτέρας (15/8) έκαναν λόγο πως το να αποσυρθεί ο KD συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από το να αγωνιστεί στους Νετς την ερχόμενη σεζόν, μιας και η ανταλλαγή που ζήτησε δεν έχει τελεσφορήσει ακόμα.

«Το ξέρω πως οι περισσότεροι πιστεύετε ανώνυμες πηγές αντί για εμένα, αλλά αν ακούει κάποιος εκεί έξω, δε σκοπεύω να αποσυρθώ από το παιχνίδι σύντομα, είναι κωμικά όλα όσα λέγονται» ήταν η απάντηση του ίδιου του Ντουράντ.

Παρόλα αυτά καμία από τις δύο πλευρές δε φαίνεται διατεθειμένη να ρίξει νερό στο κρασί της, με τον σταρ των Νετς να μη σκοπεύει να εμφανιστεί στην προετοιμασία της ομάδας, ως μοχλό πίεσης στην ανεύρεση ενός trade που θα τον φέρει μακριά από το Μπρούκλιν.

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point.