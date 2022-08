Μία ασυνήθιστη εμπειρία βίωσε ο Κλέι Τόμπσον σε αγώνα μπέιζμπολ καθώς έγινε το κεντρικό πρόσωπο για σόου υπνωτισμού με το βίντεο να είναι απολαυστικό.

Μπορεί να λέει ότι το έκανε και αυτό ο Κλέι Τόμπσον. Όσο το φετινό καλοκαίρι... τρέχει προς το τέλος και ο ίδιος συνεχίζει να προπονείται ενόψει της νέας σεζόν με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για την υπεράσπιση του τίτλου, βρίσκει χρόνο για αυτά που τον ευχαριστούν.

Μία από τις αγαπημένες του συνήθειες είναι να παρακολουθεί μπέιζμπολ και πόσω μάλλον την ομάδα του αδερφού του στηρίζοντας τους Τόμπσον. Βέβαια, η τελευταία φορά που επισκέφθηκε το γήπεδο δεν ήταν σαν τις άλλες. Ο σταρ των «Πολεμιστών» συμμετείχε σε event στο Dodgers Stadium και... υπνοτίστηκε από τον μάγο Τζόνι Γου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται ο Τόμπσον να κατεβάζει το κεφάλι του με μία μόνο κίνηση του Γου, ακολουθώντας έπειτα κάθε εντολή του. Όταν το μίνι σόου ολοκληρώθηκε ο Τόμπσον άκουσε τα όσα είχαν συμβεί ζητώντας να δει το βίντεο για να βεβαιωθεί, αφού ήταν σκεπτικός.

Βέβαια στη διάρκειά του φαίνεται και ένα αμυδρό χαμόγελο από τον ίδιο...

Δείτε το απολαυστικό βίντεο με τον Τόμπσον:

Klay Thompson was a bit skeptical about him actually being hypnotized and needed to check the film 🤣pic.twitter.com/eCtsazPDp7