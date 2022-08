Ο Ρέτζι Τζάκσον έφτασε ένα βήμα πριν αποσυρθεί από το μπάσκετ, με τον Πολ Τζορτζ τελικά να είναι ο... σωτήρας του και να τον φέρνει στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Στο καμπ που διοργανώνει ο Πολ Τζορτζ κάθε καλοκαίρι στην Καλιφόρνια βρέθηκε ο Ρέτζι Τζάκσον, όπου και συνομίλησε με μερικούς από τους μικρούς φίλους του μπάσκετ. Ο Τζάκσον δεν έμεινε μόνο στη φιλία του με τον σταρ των Κλίπερς, αφού αποκάλυψε πως εκείνος τον έσωσε όταν ήθελε να παρατήσει το μπάσκετ στα χρόνια της παρουσίας του στο Ντιτρόιτ.

«Εγώ περνούσα καλά στο Ντιτρόιτ, ο οργανισμός δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν είχαμε μεγάλη επιτυχία τότε. Φτάσαμε στα playoffs όταν πήγα αλλά την ίδια στιγμή είχα τραυματισμούς και άρχισα να δέχομαι αμφισβήτηση αλλά και κριτική. Άρχισα να φτάνω σε ένα σημείο που εύχομαι να μη φτάσετε. Μην αφήνετε κανέναν να το κάνει αυτό στη ζωή σας, να διασκεδάζετε για τα πράγματα που αγαπάτε» ήταν τα λόγια του Τζάκσον.

Αμέσως μετά εξήγησε πως ο καλός του φίλος, Πολ Τζορτζ έπεισε τους Κλίπερς να τον φέρουν στο Λος Άντζελες, ανεβάζοντας ξανά την αυτοπεποίθησή του, κατά συνέπεια και την καριέρα του. Οι δυο τους, μαζί με τον Καουάι Λέοναρντ, αναμένεται να οδηγήσουν, αν μείνουν μακριά από τραυματισμούς, την ομάδα του Λος Άντζελες τη φετινή σεζόν, με τον «Claw» να εργάζεται σκληρά για την επιστροφή του.

Ο Τζάκσον την περσινή σεζόν μέτρησε 16.8 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ στα 75 παιχνίδια που βρέθηκε στο παρκέ με τους Κλίπερς.

Reggie Jackson at Paul George's camp:



"It really started making me question myself [late in Detroit tenure]... Don't let anybody ever do this to you in life, take the fun out of the things that you love to do. I really was gonna retire. My lifeline, my brother here saved me." pic.twitter.com/06l7yEonp1