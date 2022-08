Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ βρήκε την νέα... μανατζερική του στέγη και από εδώ και στο εξής θα εκπροσωπείται από τον Τζεφ Σβαρτζ.

Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, πέρα από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, βρέθηκε να αναζητά και νέο μάνατζερ, καθώς χώρισε τους δρόμους του με τον επί σειρά ετών ατζέντη του, Θαντ Φούτσερ.

Οι δυο τους επικαλέστηκαν κάποιες «ασυμβίβαστες διαφορές» που πιθανότατα είχαν να κάνουν με την επιθυμία του Φούτσερ να παραμείνει ο παίκτης του στους Λος Άντζελες Λέικερς παρά την έντονη προσπάθεια της ομάδας να ανταλλάξει τον έμπειρο γκαρντ.

Πλέον ο Γουέστμπρουκ, όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, στεγάζεται σε νέα εταιρία και οι μετέπειτα κινήσεις του θα γίνουν από τον μάνατζερ Τζεφ Σβαρτζ.

Ο Σβαρτζ εκπροσωπεί μία λίστα από μεγάλα ονόματα παικτών του ΝΒΑ, όπως οι Κέμπα Γουόκερ και Κέβιν Λοβ και πλέον θα έχει να διαχειριστεί και το μέλλον του Γουέστμπρουκ.

Los Angeles Lakers star Russell Westbrook has signed with agent Jeff Schwartz of @ExcelSports for his representation, Westbrook told ESPN on Monday afternoon.