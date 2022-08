Τρέι Γιανγκ, Ντεζούντε Μάρεϊ και Τζον Κόλινς... ξεμούδιασαν σκοράροντας 103 πόντους αθροιστικά στην Pro AM, κάνοντας τους φίλους της Ατλάντα να ανυπομονούν.

Όχι έναν αλλά τρεις λόγους έχουν για να νιώθουν αισιόδοξοι οι φίλοι της Ατλάντα ενόψει της νέας σεζόν. Ο ερχομός του Ντεζούντε Μάρεϊ για να παίξει παρέα με τους Τρέι Γιανγκ και Τζον Κόλινς είναι αρκετός ώστε να ξεσηκώσει τους Χοκς, που θέλουν να επαναλάβουν -τουλάχιστον- όσα πέτυχαν το 2021, φτάνοντας ως τους τελικούς της περιφέρειας για να ηττηθούν από το Μιλγουόκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το τρίο της Ατλάντα αγωνίστηκε στην Pro-Am για... ξεμούδιασμα και χάρισε αρκετά highlights, μαζί με την ανυπομονησία ενόψει της νέας σεζόν. Κόλινς και Γιανγκ άλλωστε πριν από λίγες ημέρες είχαν αγωνιστεί στην Drew League, μετά τους ΛεΜπρόν και Ντερόζαν. Ο Γιανγκ σκόραρε 37 μαζί με 13 ασίστ, ο Μάρεϊ 39 και ο Κόλινς άλλους 27, μαζί με 17 ριμπάουντ. Η αλήθεια είναι πως... συνεργάστηκαν άψογα!

Atlanta’s new big three brought the SHOW to the Crawsover 🍿



Trae: 37 PTS | 13 AST

Murray: 39 PTS | 9 REB

Collins: 27 PTS | 17 REB @thecrawsover @TheTraeYoung @DejounteMurray @jcollins20_ pic.twitter.com/BHs8k7xw2D