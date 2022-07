Ο Ντόνοβαν Μίτσελ αποτελεί τον μεγάλο στόχο των Νικς, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις με τους Τζαζ, αυτομάτως βάζουν στη διεκδίκηση και άλλες ομάδες του ΝΒΑ!

Όπως είναι γνωστό οι Νιου Γιορκ Νικς επιθυμούν την απόκτηση του Ντόνοβαν Μίτσελ και προβάλουν ως το μεγάλο φαβορί, αλλά όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια έχουν «παγώσει» προς το παρόν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη του trade. Επιπλέον μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και από τους Μαϊάμι Χιτ, ενώ πρόσφατα οι φίλοι της ομάδας φώναζαν συνθήματα στο «Pro League» προκειμένου να τον προσεγγίσουν.

Όμως όπως φαίνεται θα μπουν και... άλλες ομάδες στο παιχνίδι της διεκδίκησής του. Όπως συμπλήρωσε ο έγκυρος δημοσιογράφος στο «The Athletic» δύο ακόμα ομάδες που μπαίνουν στην εξίσωση για τον Ντόνοβαν Μίτσελ είναι οι Σάρλοτ Χόρνετς και οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς. Ο βραχύσωμος γκαρντ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Γιούτα Τζαζ, έχοντας κατά μέσο όρο 25.9 πόντους, 5.3 ασίστ και 4.2 ριμπάουντ.

Shams Charania:



"As of right now, sources tell me that talks between the Jazz and the Knicks around a Donovan Mitchell trade have stalled out."



(via @ShamsCharania, @TheRally) pic.twitter.com/xJkhMLVPtI