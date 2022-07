Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έχει μπει στο «trading block» της Γιούτα Τζαζ, με τους φίλους των Μαϊάμι Χιτ να προσπαθούν ήδη να τον... προσελκύσουν!

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρίσκεται στο Μαϊάμι όπου παίρνει μέρος στο Pro League και μάλιστα ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του μέσα στο παρκέ.

Όπως είναι γνωστό οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μαϊάμι Χιτ έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για την απόκτησή του και από τη στιγμή που είναι στη Φλόριντα, προσέλκυσε και με το παραπάνω το ενδιαφέρον των φίλων των Χιτ. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έδωσαν το «παρών» στο Pro League με... σκοπό να αποθεώσουν και να καλέσουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ στην ομάδα τους.

Είναι χαρακτηριστική η στιγμή που ο Αμερικανός γκαρντ βρισκόταν στη γραμμή των ελευθέρων βολών και την ίδια ώρα ακουγόταν έντονα η ιαχή «Μαϊάμι - Μαϊάμι». Ο «Spida» ήταν χαμογελαστός στο άκουσμα των συνθημάτων αλλά... παρέμεινε συγκεντρωμένος στο παιχνίδι.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Miami fans really trying to recruit Spida to the heat 🗣



(via @305Sportss)pic.twitter.com/U13UjKqJ99