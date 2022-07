Ο Έρικ Πάσκαλ που απασχόλησε έντονα τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Έρικ Πάσκαλ βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε στο ΝΒΑ, αυτομάτως έσβησαν τα «πράσινα» όνειρα για την απόκτησή του.

Αν και ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στον Αμερικανό φόργουορντ, τελικά εκείνος κατάφερε να βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη και να κάνει... πίσω στην πρόταση της ελληνικής ομάδας.

Όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αυτή η ομάδα είναι οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, η οποία θα αποτελέσει τον 3ο σταθμό της καριέρας του Πάσκαλ μετά τη παρουσία του σε Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Γιούτα Τζαζ.

Συγκεκριμένα μετράει συνολικά 158 παιχνίδια στο ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 9.8 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, σουτάροντας με 49% εντός παιδιάς και 76% στις βολές.

Free agent F Eric Paschall has agreed to a one-year deal with Minnesota, sources tell ESPN.