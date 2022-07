Πολύ κοντά στους Ράπτορς ο Ισπανός φόργουορντ και... προσφάτως σταρ της κινηματογραφικής ταινίας Hustle, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, oι Τορόντο Ράπτορς συμφώνησαν με τον Ισπανό φόργουορντ για μονοετές συμβόλαιο. Ο μικρότερος από τους αδερφούς Ερνανγκόμεθ, εκτός απο την μπασκετική του καριέρα, πρωταγωνίστησε και στο «Hustle» καθώς υποδύθηκε τον ρόλο του πρωταγωνιστή Μπο Κρουζ , η οποία είχε ως παραγωγους τον Άνταμ Σάντλερ και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο 26χρονος παίκτης φόρεσε την φανέλα των Σέλτικς (1.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ, 0.2 ασίστ, 18% εντός παιδιάς), Σπερς (1.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 0.6 ασίστ, 33% εντός παιδιάς) και Τζαζ (6.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ, 50% εντός παιδιάς) την περσινή σεζόν, αλλά ουσιαστικά μπόρεσε να βρει ρόλο μόνο στο Γιούτα.

Free agent F Juancho Hernangomez is finalizing a one-year deal with the Toronto Raptors, sources tell ESPN.