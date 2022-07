Το TikTok δεν είναι εύκολη υπόθεση για τον Κέβιν Ντουράντ, που έκανε την πρώτη του απόπειρα για να μάθει πως ακριβώς λειτουργεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα...

Μπορεί όσον αφορά το μπάσκετ ο Κέβιν Ντουράντ να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, αλλά στο TikTok θα χρειαστεί πολλή προπόνηση ακόμα. Ο KD φαίνεται πως προσπαθεί να αξιοποιήσει τον ελεύθερό του χρόνο στα social media, αφού ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση στο αίτημά του για trade από τους Νετς, αλλά τα βαδίζει σε αχαρτογράφητα, για αυτόν, μονοπάτια.

Λίγο μετά το σχόλιό του για τα παπούτσια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ντουράντ... ξαναχτύπησε, προσπαθώντας να μάθει την πλατφόρμα του TikTok. Εμφανώς μπερδεμένος και χωρίς να ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ολοκλήρωσε με την απορία του «πώς ακριβώς δουλεύει αυτό;» στην κάμερα. Δύσκολα πράγματα για έναν 33χρονο...

KD trying to get used to TikTok 🤣



(via 2way3level/TT) pic.twitter.com/hPbhMX1eN1