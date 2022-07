Ο Κέβιν Ντουράντ αναφέρθηκε στα αγαπημένα του sneakers, επιλέγοντας μεταξύ άλλων το signature shoe του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Κέβιν Ντουράντ βλέπει τον εαυτό του εκτός Μπρούκλιν, ζητώντας trade από τους Νετς δίχως να υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στο προ ημερών αίτημά του.

Ο KD, ο οποίος προπονήθηκε με τον Μάικ Τζέιμς στο Λος Άντζελες, αναφέρθηκε στα αγαπημένα του signature shoes, επιλέγοντας μεταξύ άλλων το Zoom Freak του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ο Ντουράντ ρωτήθηκε για το αν είχε ποτέ παίξει με παπούτσι άλλου σταρ του ΝΒΑ για πλάκα ή από περιέργεια, αναφέροντας τον Κόμπι, τον Τζόρνταν και τον Καϊρί Ίρβινγκ ενώ θα ήθελε να δοκιμάσει εκείνα του ΛεΜπρόν και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.



Yessir..Kobe’s, Jordan’s, kai’s…bron doesn’t make 18s but I wanna try his and Giannis kicks…ain’t nothin like them god like kds tho 😎 https://t.co/3PcIXNVDoI