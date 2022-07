Ο Στεφ Κάρι ανάλαβε την παρουσίαση των βραβείων του ESPN (ESPY's) και σε κάθε πιθανή ευκαιρία... διέλυσε με τα σχόλιά του, τους Μπόστον Σέλτικς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Στεφ Κάρι ήταν εξαιρετικά χαλαρός. Στο ένα χέρι κρατούσε το μικρόφωνο. Και στο άλλο, ένα ποτήρι με ουίσκι. Η επιτομή του cool, ενός πρωταθλητή που δεν έχει πολλά ακόμη να αποδείξει.

Η παρουσίαση των βραβείων του ESPN, των περίφημων ESPY's ξεκίνησε με τον Κάρι να συστήνεται σε ένα βίντεο. Ως περήφανος σύζυγος της Αίσα Κάρι, ως περήφανος γιος του Ντελ Κάρι και περήφανος... μπαμπάκας των Μπόστον Σέλτικς!

Steph Curry; “proud daddy of the Boston Celtics” 😭 pic.twitter.com/2OEFOxjr5U — Guru (@DrGuru_) July 21, 2022

Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε στη συνέχεια. Ο Κάρι εντόπισε στο κοινό τον Γκραντ Γουίλιαμς, μέλος των Μπόστον Σέλτικς. «Γκραντ Γουίλιαμς. Σε βλέπω. Είναι υπέροχο που σε βλέπω ξανά. Ξέρω ότι σου αρέσει αυτό το χρώμα, μπορεί να στο δανείσω όταν τελειώσω. Ίσως σε αφήσω να φορέσεις και ένα δακτυλίδι», είπε ο Κάρι, ο οποίος φορούσε ένα σακάκι που είχε πράσινη απόχρωση.

O Γουίλιαμς χαμογέλασε, αλλά μοιάζει δεδομένο ότι το έπραξε με μπόλικη αμηχανία.

LMAO Steph told Grant Williams "I might let you wear a ring." pic.twitter.com/YAn4NeHOar — chan0.eth (@chanodesigns) July 21, 2022

Το Λος Άντζελες και οι... Κλίπερς

Κάποια στιγμή, ο Ντρέιμοντ Γκριν αποφάσισε να... παρέμβει στην παρουσίαση. Ένας περίεργος ήχος σταμάτησε τον Κάρι και ο Γκριν πήρε τον έλεγχο. «Καλωσήρθατε στο "Σόου του Ντρέιμοντ Γκριν", είμαστε live από το Λος Άντζελες, πόλη επτά επαγγελματικών ομάδων και των Κλίπερς»!

Draymond: "I'm live from LA. Home of seven professional teams and the Clippers." 😂



pic.twitter.com/dfUZINnUAE July 21, 2022

Όσο για τον ΛεΜπρόν; Στον μονόλογό του ο Κάρι θυμήθηκε ότι ο Τζέιμς είχε βρεθεί στη θέση του παρουσιαστή των βραβείων το 2007. «Αφού έχασε στους τελικούς του ΝΒΑ, οπότε σωστά το μαντέψατε. Αυτό που κάνω είναι καλύτερο», είπε ο Κάρι.

Πάντως, ο Τζέιμς αντέδρασε. Μέσω ενός tweet: «Ο Στεφ είναι πολύ αστείος φίλε. Τα ESPY's το έκαναν τέλειο. Αλλά πιο αστείο θα ήταν να τον δούμε να αντιμετωπίζε μία υγιή ομάδα στα playoffs»!

Steph with the LeBron jokes already pic.twitter.com/Gb9BqqG0nR — gifdsports (@gifdsports) July 21, 2022

Ο Κάρι αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς η καλύτερη ομάδα στο ΝΒΑ, ενώ ο Κλέι Τόμπσον πήρε το βραβείο για την καλύτερη επιστροφή.

Όσο για το φινάλε; Ο Κάρι διάλεξε την κίνηση της... καληνύχτας. Την έκανε πολλές στα playoffs, την έκανε στους τελικούς και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε το σόου.