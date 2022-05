Εμπίντ για Χάρντεν: «Όλοι περίμεναν να είναι ο Χάρντεν των Ρόκετς, αλλά δεν είναι αυτός πια» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ μίλησε για τον Τζέιμς Χάρντεν, μετά τον αποκλεισμό των Φιλαντέλφια 76ερς. Και όσα είπε δεν ήταν τόσο κολακευτικά!

Οι Φιλαντέλφια 76ερς είδαν άλλη μία σεζόν τους να σταματάει στα ημιτελικά της Ανατολής. Θαρρείς πως για τους Σίξερς, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει ένα τεράστιο εμπόδιο.

Φέτος, οι Σίξερς επιχείρησαν να διαφοροποιήσουν τις πιθανότητές τους. Με την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν. Ποιον Χάρντεν πήραν ωστόσο στο mega trade με τους Μπρούκλιν Νετς;

Ο Τζοέλ Εμπίντ έδωσε τη δική του εξήγηση. Και δεν ήταν κολακευτική. «Είμαι σίγουρος ότι από τη στιγμή που τον αποκτήσαμε, όλοι περιμένουν τον Χάρντεν τον Ρόκετς. Αλλά δεν είναι πια αυτός ο παίκτης», είπε ο Εμπίντ, δίχως να ξεκαθαρίσει τι παίκτης είναι πια ο Τζέιμς Χάρντεν.

Στη σειρά απέναντι στους Χιτ, ο Χάρντεν μέτρησε 19.6 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ, έχοντας πτώση μόνο στις ασίστ (10.2) σε σχέση με την επικράτηση στον 1ο γύρο απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς.

Πάντως, με εξαίρεση τη σειρά με τους Νετς κόντρα στους Μπακς, αυτή είναι η χειρότερη σειρά του Χάρντεν από το 2012, την τελευταία στην Οκλαχόμα.

"I'm sure since we got him, everybody expected the Houston James Harden, but that's not who he is anymore."



