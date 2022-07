Ο Τζέιμς Χάρντεν ανανέωσε με τους Φιλαντέλφια 76ερς, δεχόμενος μείωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υπάρχει χώρος στο salary cap για άλλες κινήσεις.

Ο Τζέιμς Χάρντεν θα συνεχίσει, όπως ήταν αναμενόμενο, στους Φιλαντέλφια 76ερς. Αυτό που δεν περίμενε κανείς, ήταν πως θα αφήσει στην άκρη το συμβόλαιο των 47 εκατομμυρίων δολαρίων, για να ανανεώσει με 32 εκατομμύρια και ένα στόχο: το πρωτάθλημα του 2023.

Το νέο συμβόλαιο του Χάρντεν έχει διάρκεια δύο ετών, ωστόσο ο πρώην γκαρντ των Θάντερ, Ρόκετς και Νετς θα έχει την επιλογή της ανανέωσης για το δεύτερο έτος.

Η μείωση που δέχτηκε ο Χάρντεν δίνει τη δυνατότητα στους Σίξερς να έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ στην free agency, προκειμένου να προσθέσουν τα απαραίτητα κομμάτια στο ρόστερ τους.

