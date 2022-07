Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν βρίσκεται στην αφίσα για τα εισιτήρια των Νετς ενόψει της νέα σεζόν, ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο superstar των Νετς, Κέβιν Ντουράντ είπε να ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ πριν λίγες μέρες και ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν. Έτσι άναψε φωτιές σε όλη τη λίγκα, αφού αναμένεται... μάχη για τον superstar των Νετς και κυκλοφόρησε και ένα... τρελό σενάριο ακόμα και για Λέικερς και συνύπαρξη με ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ, ενώ υπάρχουν φήμες για τους Χιτ και τους Σανς που μπορούν να προσφέρουν στο Μπρούκλιν αρκετά ανταλλάγματα. Aπό την πλευρά του ο Ίρβινγκ ακούγεται πολύ τον τελευταίο καιρό για Λέικερς και επανασύνδεση με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που άρχισε το ψηστήρι.

Μπορεί το Μπρούκλιν να θέλει να κοιτάξει πρώτα τι θα γίνει με το trade του Κέβιν Ντουράντ και μετά με αυτό του Κάιρι Ίρβινγκ, όμως στην αφίσα με τα εισιτήρια της νέας σεζόν δεν υπάρχει ο Uncle Drew, αλλά ο Κέβιν Ντουράντ. Ο KD βρίσκεται παρέα με τους Μπεν Σίμονς, Τζο Χάρις και Καμ Τόμας, ενώ ξεχωρίζει η απουσία του Ίρβινγκ.

The Brooklyn Nets season ticket promo features Kevin Durant but no Kyrie Irving 👀 pic.twitter.com/vHYAvGXGUj