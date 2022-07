Ντάμιαν Λίλαρντ: «Ο Τζόρνταν είναι ο GOAT, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιον παίκτη»

Για τον Ντάμιαν Λίλαρντ στην ερώτηση για τον καλύτερο όλων των εποχών η απάντηση είναι Μάικλ Τζόρνταν.

Ξεκάθαρη θέση στο «GOAT Debate» πήρε ο Ντάμιαν Λίλαρντ. Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς που υπέγραψε πριν από λίγες μέρες την επέκταση των 120 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2027 και παραμένει ο τελευταίος ρομαντικός του Πόρτλαντ, απάντησε δίχως δισταγμό «Μάικλ Τζόρνταν» στην ερώτηση για τον καλύτερο όλων των εποχών.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι ο GOAT. Είναι απλά διαφορετικός από τον οποιονδήποτε. Στο παρκέ δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιον παίκτη. Κανένας δεν ενθουσίαζε το κοινό όπως αυτός. Τα παπούτσια του, το... περπάτημα στον αέρα, είναι σήμα κατατεθέν. Δε νομίζω πως υπάρχει καν debate» τονίζει ο Λίλαρντ που αναγνωρίζει όμως ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει μπει στη συζήτηση, όμως ακόμα και τώρα οι περισσότεροι θα επέλεγαν τον Τζόρνταν.

Dame Lillard has spoken: Michael Jordan is the GOAT 🐐pic.twitter.com/aympCvxnCI